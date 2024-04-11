Оккупанты нанесли удар по Николаеву: есть погибшие и пострадавшие

Днем 11 апреля российские террористы нанесли удар по Николаеву. В результате атаки 4 человека погибли, еще 5 получили ранения.

О последствиях обстрела сообщил в Telegram глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Взрывы в городе раздались около 12:00. В ВСУ сообщали, что по Николаеву враг бил баллистикой.

По состоянию на 13:20 в Силах обороны юга сообщили, что количество погибших выросло до 4, а пострадавших – до 5.

"Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Обстоятельства уточняются", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что все погибшие – гражданские лица, которые в этот момент случайно оказались на месте попадания.

"Пострадали пять человек, среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации, ее забрали родители. Среди других травмированных трое мужчин средней тяжести, еще один находится в операционной в тяжелом состоянии. Женщину доставили в травматологический пункт", – сообщил городской голова.

Он добавил, что обстрелами повреждена контактная сеть уличного освещения - специалисты будут работать над ее восстановлением.

Напомним, в ночь на 11 апреля Россия осуществила по Украине пуски дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем ударила крылатыми ракетами Х-101/555 и баллистикой. В Харьковской, Запорожской, Киевской и Львовской областях зафиксированы попадания в объекты энергетики. Польша снова поднимала в воздух свои истребители из-за массированного обстрела Украины.

После массированной атаки на украинскую энергетику самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света, однако запустили метро. Есть ограничения для промышленности в Кривом Роге. В других регионах ограничения пока не применялись.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский массированный удар по энергетике Украины 11 апреля привел к уничтожению Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области. В результате попаданий на станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Энергетики называют масштабы разрушений "ужасающими".

– Также ночью 11 апреля Россия ударила крылатыми ракетами разного класса и дронами-камикадзе по Львовской области. Были атакованы два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!