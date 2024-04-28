Россия применила дроны неустановленного типа: силы ПВО ночью сбили пять БПЛА

Силы противовоздушной обороны целую ночь 28 апреля защищали города Украины от российских ударных беспилотников. Во время боевой работы они уничтожили четыре "Шахеда" и дрон неустановленного типа.

Оккупанты запускали БПЛА группами в несколько волн. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что враг атаковал четырьмя ударными дронами типа Shahed-131/136 из мыса Чауда (временно оккупированный Крым), пятью беспилотниками неустановленного типа из захваченной части Херсонщины и управляемой зенитной ракетой С-300 из Белгородской области РФ.

В результате боевой работы зенитные ракетные подразделения и расчеты мобильных огневых групп Воздушных сил сбили все "Шахеды" – на Киевщине, Винниччине, Хмельнитчине и Кировоградщине.

Один беспилотник неустановленного типа бойцы мобильной огневой группы Сил обороны уничтожили в Николаевской области.

В Николаеве в результате российской дроновой атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры и две гостиницы, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля государство-террорист Россия устроило массированную атаку на Украину, в том числе по энергоинфраструктуре. Силы ПВО уничтожили 21 из 34 вражеских ракет разных типов, среди которых "Искандер-К" и "Калибры".

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