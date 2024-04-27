Россия атаковала Украину 34 ракетами: 21 воздушную цель уничтожили силы ПВО

Российские оккупационные войска во время ночной атаки 27 апреля применили 34 ракеты разных типов для ударов по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 воздушную цель.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. К отражению атаки с воздуха привлекались зенитные ракетные подразделения, истребители, мобильные огневые группы и РЭБ.

Командующий Воздушными силами отметил, что ночная атака, которую совершили захватчики, была комбинированной: по Украине оккупанты одновременно били ракетами разных типов.

В общей сложности врагом применены 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в частности:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл, РФ);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл., РФ.)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл., РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", – отметил Олещук.

По итогам ночного воздушного боя украинские воины уничтожили 21 вражескую ракету, из них:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

"Благодарю все подразделения, которые этой ночью отражали ракетную атаку оккупантов", – отметил Олещук.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Главной целью врага на этот раз снова была украинская энергетика: атакованы четыре ТЭС, есть по меньшей мере один раненый энергетик.

Кроме того, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.