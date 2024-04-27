Армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину: часть ракет уничтожили силы ПВО. Все детали
В ночь на 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.
В течение двухчасового воздушного боя часть ракет была уничтожена силами ПВО. Первые подробности атаки собрал мониторинговый канал monitor.
По данным канала, во время атаки захватчики применили:
- крылатые ракеты Х-101/555 (запускались не менее 5х бортами Ту-95 из районов Саратовской области РФ и Каспийского моря);
- крылатые ракеты "Калибр" (пуски, вероятно, были осуществлены с подлодок в акватории Черного моря);
- управляемые авиационные крылатые ракеты Х-59/69/35 с бортов Су-34/Су-35;
- гиперзвуковые аэробалистические ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской/Тульской областей.
"Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2111 км, прежде чем достигли Стрыя Львовской области", – пишет канал.
В целом, под вражеской атакой этим утром оказались Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Стрый, отдельные населенные пункты Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.
"Ракетная атака длилась 2 часа. Часть ракет уничтожена силами ПВО", – резюмировали в monitor.
Напомним, накануне, 26 апреля, россияне ударили по Харькову ракетами. Мэр Игорь Терехов сообщил о прилете возле медицинского учреждения. По предварительным данным, добавил он, обошлось без пострадавших.
Также стало известно, что в Харьковской области российский дрон попал в автомобиль: пострадала семья волонтеров.
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