Армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину: часть ракет уничтожили силы ПВО. Все детали

В ночь на 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

В течение двухчасового воздушного боя часть ракет была уничтожена силами ПВО. Первые подробности атаки собрал мониторинговый канал monitor.

По данным канала, во время атаки захватчики применили:

крылатые ракеты Х-101/555 (запускались не менее 5х бортами Ту-95 из районов Саратовской области РФ и Каспийского моря);

крылатые ракеты "Калибр" (пуски, вероятно, были осуществлены с подлодок в акватории Черного моря);

управляемые авиационные крылатые ракеты Х-59/69/35 с бортов Су-34/Су-35;

гиперзвуковые аэробалистические ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской/Тульской областей.

"Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2111 км, прежде чем достигли Стрыя Львовской области", – пишет канал.

В целом, под вражеской атакой этим утром оказались Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Стрый, отдельные населенные пункты Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

"Ракетная атака длилась 2 часа. Часть ракет уничтожена силами ПВО", – резюмировали в monitor.

Напомним, накануне, 26 апреля, россияне ударили по Харькову ракетами. Мэр Игорь Терехов сообщил о прилете возле медицинского учреждения. По предварительным данным, добавил он, обошлось без пострадавших.

Также стало известно, что в Харьковской области российский дрон попал в автомобиль: пострадала семья волонтеров.