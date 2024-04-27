В Харьковской области российский дрон попал в автомобиль: пострадала семья волонтеров

В пятницу, 26 апреля, российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате удара пострадали двое волонтеров и их сын.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. О начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Инцидент произошел в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Золочевской ОТГ Богодуховского района. Российский дрон попал в гражданское авто, в котором находилась семья из трех человек.

В результате попадания вражеского беспилотника получили ранения двое местных волонтеров – 57-летний мужчина и его 55-летняя жена. Их 18-летний сын получил сотрясение мозга и контузию. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Все трое - жители села Сотницкий Казачок, 55-летняя потерпевшая является председателем уличного комитета.

"Обстрел произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи", – уточнил Синегубов.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование процессуального руководства Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 26 апреля российские террористы ударили по Белополью в Сумской области. В результате вражеского обстрела погибли две женщины, еще несколько человек получили ранения.

Накануне около двух часов дня российские военные сбросили КАБ на инфраструктуру Сум. Предварительно по городу "отработал" истребитель-бомбардировщик Су-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.

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