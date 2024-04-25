Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Сум: на месте работают все службы

Войска России в четверг, 25 апреля, сбросили КАБ на инфраструктуру города Сумы. На месте работают все необходимые службы.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там сообщили, что последствия атаки уточняются.

"Сегодня, 25 апреля, враг применил КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", – говорится в сообщении Telegram-канала ОВА.

В обладминистрации добавили, что оккупанты, пренебрегая правилами войны и международными конвенциями, продолжают преступления против мирного населения Сумщины.

Там также призвали соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, взрывы в Сумах прогремели в 14:20 во время масштабной воздушной тревоги. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о движении целей в направлении областного центра.

В ведомстве информировали о взлете истребителя МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов", и активности тактической авиации РФ над Белгородской, Курской областями и над Азовским морем.

По информации мониторинговых каналов, по Сумам, предварительно, был запущен планирующий боеприпас с истребителя-бомбардировщика Су-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.

Сумы были под ударом также вечером 24 апреля. По пригороду областного центра РФ ударила ракетами, о пострадавших информации не было.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 апреля враг ударил ракетами по Смеле на Черкасчине. Под обстрел попала гражданская инфраструктура и железная дорога, ранения получили шесть человек.

Кроме того, в очередной раз с БПЛА оккупанты атаковали авто на трассе вблизи села Осокоровка Херсонской области. Вследствие удара пострадал мужчина.

Под артиллерийским обстрелом войск РФ оказался Никополь Днепропетровской области. Там ранены два человека, 74-летняя женщина в тяжелом состоянии.

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