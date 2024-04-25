Россия второй раз за день подняла в воздух МиГ-31К: объявлена масштабная тревога

В Украине второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеского истребления МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями российских аэробалистических ракет "Кинжал".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 13:53.

По данным мониторинговых каналов, вражеский "МиГ" взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

По состоянию на 14:13 мониторинговые каналы сообщили об активности тактической авиации РФ в воздушном пространстве Белгородской, Курской областей и над акваторией Азовского моря. В Воздушных силах ВСУ подтвердили это.

В 14:19 в ВС ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Сум. Через минуту стало известно о взрывах в этом городе.

По состоянию на 14:22 мониторинговые каналы информировали, что МиГ-31К пошел на посадку. В 14:25 в Воздушных силах объявили отбой угрозы со стороны российского истребителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 25 апреля, в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за ввзлета "МиГа" с аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ. Он продолжалась менее получаса.

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