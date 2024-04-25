В Украине была объявлена масштабная тревога: Воздушные силы назвали причину

В Украине утром 25 апреля объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной был взлет вражеского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем "Кинжалов".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск!" – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 10:30.

По состоянию на 10:43 мониторинговые каналы сообщили, что МиГ-31К держит курс на аэродром вылета.

В 10:44 в Воздушных силах сообщили, что активность вражеской тактической авиации на востоке, северо-юго-востоке остается, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 10:54 был объявлен отбой угрозы со стороны МиГ-31К.

Ахтубинск – город на севере Астраханской области РФ. Аэродром "Ахубинск" с 2017 принимает самолеты дальней авиации. С начала полномасштабной войны он используется для атак по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Смеле Черкасской области. Целью оказалась гражданская инфраструктура и железнодорожное сообщение, пострадали шесть человек.

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