Оккупанты били 'Искандером', повреждено логистическое сообщение: новые детали удара РФ по Смеле

Утром в четверг, 25 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Смела в Черкасской области. Под поражение попала гражданская инфраструктура и логистическое железнодорожное сообщение, пострадали шесть человек.

Военные предполагают, что враг бил крылатой ракетой "Искандер-К". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что в Смеле повреждены логистическое сообщение железной дороги, а также административные здания, автомобили и имущество гражданских жителей.

"Ночью враг не применял массированных комбинированных атак. Лишь под утро выпустил одну ракету, предварительно – "Искандер-К", по Черкасской области", – отметил спикер ВС ВСУ.

Напомним, что воздушная тревога на севере и в центре Украины была объявлена после 06:00 в четверг. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Черкасс.

По данным ОВА, в результате ракетной атаки был поврежден объект критической инфраструктуры в городе Смела Черкасского района. Пострадали шесть человек, но от госпитализации они отказались.

Глава областной военной администрации Игорь Табурец уточнил, что взрывной волной и обломками в Смеле повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки по Украине 29 марта Россия ударила ракетой по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области. Там возник пожар, были повреждения, но люди не пострадали.

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