Оккупанты утром атаковали Черкасщину, поврежден объект инфраструктуры: пострадали шесть человек

Утром 25 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Черкасской области. Вследствие обстрела пострадали шестеро человек.

Также зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны отработали по скоростной воздушной цели. По предварительной информации, в Черкасском районе был поврежден объект критической инфраструктуры.

По состоянию на 8:00 за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы находятся на месте. Больше информации о последствиях ракетного удара будет предоставлено позже.

"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек", – сообщили в ОВА.

Воздушная тревога на севере и в центре Украины были объявлена после 6:00. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Черкасс.

Напомним, войска Российской Федерации вечером 24 апреля атаковали пригород Сум. Удар оккупанты нанесли баллистическими ракетами.

Как писал OBOZ.UA, утром 24 апреля российские военные преступники атаковали Одессу ракетами, пострадала по меньшей мере одна женщина. Часть города осталась без света. Силы обороны юга сообщили, что РФ ударила по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники. Атака могла обойтись врагу в почти 10 миллионов долларов США.

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