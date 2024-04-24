В Одессе прогремели взрывы, часть города осталась без света

Утром 24 апреля российские военные преступники атаковали Одессу. В городе раздались взрывы. После "прилетов" поднялся дым.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Местные Telegram-каналы сообщили, что часть Одессы осталась без света.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, россияне запустили по городу две крылатые авиационные ракеты.

Напомним, также этой ночью армия Кремля ударила ракетами С-300 по Харькову. Под огнем находился Шевченковский район города. Целенаправленному удару подвергся жилой комплекс.

Местные власти сообщили, что в результате атаки повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов. Также перебит газопровод, службам пришлось отсоединять газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты.

Кроме Харькова, россияне обстреляли и центральную часть Золочева Богодуховского района. Там повреждены административные помещения, пострадавших пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 апреля оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку Донецкой области. В результате военного преступления ранения получили 5 человек.

– Также российские террористы нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате обстрела Днепровского района ранения получили мирные жители. Также пострадавшие есть и в Никопольском районе – его атаковали разными видами вооружения.

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