Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине, вспыхнули пожары: есть пострадавшие

Днем 23 апреля российские террористы нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили мирные жители.

Также на месте взрывов произошли пожары. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации ОВА, ранения получили трое мужчин – 34, 48 и 70 лет – и 72-летняя женщина. Мирных жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, из-за взрывов возникли пожары, однако подробная информация пока уточняется.

"Враг ударил по Днепровскому району. Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин – 34, 48 и 70 лет – и 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Произошли два возгорания. Информация уточняется", – сообщил Лысак.

Воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения на Днепропетровщине продолжалась почти час. Мониторинговые каналы писали, что россияне осуществляли запуски ракет из Ростовской области.

Напомним, оккупанты 23 апреля атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали девять мирных жителей.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации 22 апреля открывали огонь по Херсону, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре мирных жителя. Ранним утром враг ударил по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов, позже – по автобусной остановке в Днепровском районе, еще раз повторив удары около 10:30.

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