Оккупанты ударили по жилым кварталам и остановке в Херсоне, вспыхнули пожары: есть раненые

Войска Российской Федерации 22 апреля открывали огонь по Херсону, в результате чего пострадали мирные жители. Ранним утром враг ударил по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов, позже – по автобусной остановке в Днепровском районе.

Херсонская областная государственная (военная) администрация сообщила в Telegram, что из-за обстрела остановки общественного транспорта ранения получила 44-летняя женщина. Она госпитализирована.

У украинки контузия, ранение ноги, черепно-мозговая травма.

В результате утренних обстрелов Корабельного района Херсона пострадал 63-летний мужчина. Он попал в больницу с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

"Сегодня [22 апреля] вражеская армия с временно оккупированного левобережья ударила по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов города после 5:00. Были повреждены, в частности, частные дома. Несколько из них загорелись. Пожары ликвидированы", – рассказал начальник городской военной администрации Роман Мрочко на своем Telegram-канале.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы противовоздушной обороны Украины ночью 22 апреля уничтожили пять из семи дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты атаковали ими южные регионы.

– В Одесской области противник ударил дронами по фермерскому хозяйству. Мирные жители не пострадали.

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