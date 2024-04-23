Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку: есть раненые. Фото

Утром 23 апреля российская террористическая армия сбросила управляемую авиабомбу на Константиновку Донецкой области. Вследствие военного преступления ранения получили 5 человека.

Двое людей в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате авиаудара в населенном пункте зафиксированы серьезные повреждения. В частности, в ОВА сообщают о повреждении трех домов, транспортного средства, а также инфраструктурного объекта. Также Филашкин призвал местных жителей быть ответственными и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

По информации Донецкой областной прокуратуры, российские террористы атаковали Константиновку управляемой авиационной бомбой "УМПБ Д-30 СМ". В результате попадания средства поражения по одной из улиц города получили травмы разной степени тяжести водитель и четверо пассажиров. В момент обстрела они ехали по дороге в легковом автомобиле. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 23 апреля российские террористы нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили мирные жители. Также на месте взрывов произошли пожары.

Ранее сообщалось, что оккупанты 23 апреля атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали девять мирных жителей.

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