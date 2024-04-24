Войска РФ ударили ракетами по пригороду Сум: детали от ОВА

Войска Российской Федерации вечером 24 апреля атаковали пригород Сум. Удар оккупанты нанесли ракетами.

Прилет подтвердила пресс-служба областной военной администрации в Telegram. О пострадавших информации по состоянию на 17:00 среды не было.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются", – сказано в сообщении.

Представители ОВА попросили местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Взрывы в городе слышали около 16:30. Тревога была объявлена сразу после этого и продлилась примерно 30 минут.

Напомним: 19 апреля страна-агрессор в очередной раз атаковала Сумы ракетами. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре города.

Как писал OBOZ.UA, утром 24 апреля российские военные преступники атаковали Одессу ракетами, пострадала по меньшей мере одна женщина. Часть города осталась без света. Силы обороны юга сообщили, что РФ ударила по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники. Атака могла обойтись врагу в почти 10 миллионов долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!