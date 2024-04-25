В Херсонской области оккупанты с беспилотника атаковали автомобиль: пострадал мужчина. Фото

Российские оккупационные войска в очередной раз из беспилотника атаковали автомобиль в Херсонской области. Это произошло на трассе вблизи села Осокоровка.

В результате очередного военного преступления врага пострадал мужчина. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В Херсонской области российские войска из беспилотника атаковали автомобиль. На трассе близ села Осокоровка оккупанты сбросили с дрона взрывной предмет на грузовик", – говорится в сообщении.

В результате мужчине в возрасте 58 лет были причинены тяжелые травмы: взрывное ранение, а также повреждение лица и рук.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС сообщили, что спасателям удалось быстро потушить пламя в кабине грузовика.

В Бериславском районе сегодня днем вражеский дрон атаковал гражданский грузовик. В результате травмирован водитель автомобиля и возник пожар в кабине. Спасатели быстро ликвидировали возгорание", – говорится в сообщении.

Напомним, российские террористы обстреляли поселок Казацкое в Херсонской области. В результате обстрела погибла 82-летняя местная жительница. Также в этот день оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку Донецкой области. В результате военного преступления ранения получили 5 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

В момент обстрела они ехали по дороге легковым автомобилем. У пострадавших диагностированы многочисленные осколочные ранения.

Также Россия ударила ракетами по Полтавщине. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, 23 апреля россияне нанесли удары по Днепропетровщине. В результате обстрела ранения получили мирные жители. Также на месте взрывов произошли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 апреля российские террористы совершили атаку на город Берислав с помощью беспилотников. В результате военного преступления пострадал 63-летний местный житель.

– В Воздушных силах сообщили, что в рамках воздушной атаки на Украину в ночь на 23 апреля россияне применили новую тактику. Они запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по несколько единиц с разной периодичностью, чтобы усложнить борьбу с ними.

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