Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, пострадал мужчина

Российские оккупационные силы продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Так, утром 23 апреля они совершили атаку на город Берислав с помощью беспилотников.

Об этом сообщили в Telegram-канале Херсонской ОВА. В результате атаки, в результате сброса взрывчатки с дрона, пострадал 63-летний местный житель.

Мужчина был госпитализирован с взрывной травмой, контузией, а также ранениями рук и туловища. Ему оказывается медицинская помощь.

Также в результате обстрела оккупантами Херсона 22 апреля пострадал местный житель. Во вторник 65-летний мужчина был доставлен в больницу.

У пострадавшего обнаружена контузия, взрывная травма, а также травма черепа и мозга, синяк глаза и ноги. Медицинский персонал осуществляет дополнительное обследование и оказывает необходимую помощь раненому.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации 22 апреля открывали огонь по Херсону, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре мирных жителя. Ранним утром враг ударил по жилым кварталам Днепровского и Корабельного районов, позже – по автобусной остановке в Днепровском районе, еще раз повторив удары около 10:30.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на вторник, 23 апреля, атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали девять мирных жителей.

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