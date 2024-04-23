Оккупанты во время ночной атаки на Украину применили новую тактику запуска 'Шахедов' – Воздушные силы

В рамках воздушной атаки на Украину в ночь на 23 апреля россияне применили новую тактику. Они запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по несколько единиц с разной периодичностью, чтобы усложнить борьбу с ними.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что враг пытается использовать паузу, пока Украина ожидает поставок американской помощи, чтобы интенсифицировать обстрелы разными методами.

"Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью, чтобы сделать максимально неудобной борьбу с ними", – рассказал Евлаш.

По его словам, во время ночной атаки россияне также пытались разведывать применение наших мобильных огневых групп. Кроме дронов, РФ интенсивно изготавливает и применяет управляемые авиабомбы и ракеты.

Напомним, военнослужащие ВМС ВСУ показали результативную работу по вражеским целям во время дроновой атаки РФ. Прицельным огнем бойцы уничтожали Shahed-136, запущенные российской армией. На кадрах видно, как в летевший в небе "шахед" попал снаряд и он "ушел" вниз, оставляя после себя дымовой шлейф.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты 23 апреля атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадали девять мирных жителей.

– Также в ночь на 23 апреля защитники неба уничтожили в Николаевской области четыре российских БПЛА типа Shahed-131/136. Удары не допущены, но есть повреждения и пострадавший из-за падения обломков сбитого дрона.

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