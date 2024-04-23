На защите неба: в ВМС показали, как охотились на вражеские 'Шахеды' во время ночной атаки. Видео

Военнослужащие Военно-морских сил ВС Украины показали результативную работу по вражеским целям во время дроновой атаки РФ. Прицельным огнем бойцы уничтожали Shahed-136, запущенные российской армией.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ВМС ВСУ. На кадрах видно, как в летевший в небе "шахед" попал снаряд, и он "ушел" вниз, оставляя после себя дымовой шлейф.

Напомним, в Силах специальных операций ВCУ показали, как уничтожили на оккупированной территории юга Украины вражескую 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Поразить ее удалось из артиллерийской системы HIMARS.

"Пушка противника успела произвести лишь несколько выстрелов. После нее был полностью уничтожен огнем HIMARS", – говорится в сообщении ССО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спецназовцы СБУ на левом берегу Херсонщины результативно отработали по логистике российских захватчиков. Благодаря мощной работе были уничтожены несколько единиц транспорта и лодки врага.

– Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили штурмовую группу и технику путинской армии в Запорожском направлении.

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