На защите неба: в ВМС показали, как охотились на вражеские "Шахеды" во время ночной атаки. Видео
Военнослужащие Военно-морских сил ВС Украины показали результативную работу по вражеским целям во время дроновой атаки РФ. Прицельным огнем бойцы уничтожали Shahed-136, запущенные российской армией.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ВМС ВСУ. На кадрах видно, как в летевший в небе "шахед" попал снаряд, и он "ушел" вниз, оставляя после себя дымовой шлейф.
Напомним, в Силах специальных операций ВCУ показали, как уничтожили на оккупированной территории юга Украины вражескую 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Поразить ее удалось из артиллерийской системы HIMARS.
"Пушка противника успела произвести лишь несколько выстрелов. После нее был полностью уничтожен огнем HIMARS", – говорится в сообщении ССО.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Спецназовцы СБУ на левом берегу Херсонщины результативно отработали по логистике российских захватчиков. Благодаря мощной работе были уничтожены несколько единиц транспорта и лодки врага.
– Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили штурмовую группу и технику путинской армии в Запорожском направлении.
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