Оккупанты ударили по Никополю, есть разрушения и пострадавшие

Войска России днем 25 апреля ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Из-за обстрела изуродованы кафе, рынок и авто. Пострадали два человека.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, раненая 74-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Она получила осколочные ранения и травматический шок.

Кроме того, пострадал мужчина в возрасте 46 лет. Он находится в состоянии средней тяжести. Обеих раненых госпитализировали.

О взрывах в Никополе сообщали около 14:20 четверга, 25 апреля. Враг атаковал город дронами и артиллерией.

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Утром РФ ударила ракетами по Смеле на Черкасчине. Под обстрел попала гражданская инфраструктура и железная дорога, ранены шесть человек.

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