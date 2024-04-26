Оккупанты ударили по Сумам и Белополью, под удар попал промышленный объект: есть погибшая

Войска России наносили авиационных ударов двумя КАБами по промышленному объекту города Сумы. Также под обстрел попала Белополье, там погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, Белополье днем 26 апреля подверглось ударам из разных видов вооружения, из-за чего погибла женщина и еще несколько человек получили ранения. В городе вспыхнул пожар, сообщил глава Белопольской громады Юрий Зарко.

По его словам, поврежден центр первичной медицинской помощи, а также выбиты окна и двери в жилых домах поблизости.

Кроме того, в Сумской ОВА по состоянию на 11:29 сообщили, что враг нанес авиаудары по промышленному объекту Сум, применив два КАБа.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", – говорится в сообщении обладминистрации.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:58 сообщили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) Сумской области. В городе сообщили о взрывах.

В городском совете Сум информировали, что ночью и утром 26 апреля враг совершил пять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне около двух часов дня российские военные сбросили КАБ на инфраструктуру Сум. Предварительно, по городу "отработал" истребитель-бомбардировщикСу-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.

Сумы были под ударом также вечером среды, 24 апреля. По пригороду областного центра враг ударил ракетами, данных о пострадавших не было.

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