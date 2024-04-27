Армия России атаковала энергетику Украины: в Минэнерго рассказали о последствиях, есть раненый работник

В ночь на 27 апреля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Под ударом снова оказалась энергетическая инфраструктура: серьезные повреждения получили четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

Сообщается о пострадавших, в том числе на одном из объектов ранения получил начальник смены. Подробности раскрыли в Министерстве энергетики и в официальном ресурсе ДТЭК.

О новом серьезном ударе РФ по украинской энергетике утром 27 апреля после завершения атаки сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", – отметил он.

Все пораженные энергообъекты оказались теплоэлектростанциями ДТЭК: на них серьезно повреждено оборудование. По данным компании, пострадавших – более одного человека.

"Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь. Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", – отмечено в сообщении.

Всего за время полномасштабного вторжения, напомнили в ДТЭК, Россия обстреляла теплоэлектростанции компании более 170 раз.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты различных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

В частности, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.