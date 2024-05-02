Оккупанты не прекращают штурмовать Роботино, но их попытки закрепиться безуспешны: в сети показали видео ударов по врагу

Российские оккупационные силы продолжают штурмовать Роботино в Запорожской области. Однако попытки оккупантов закрепиться в населенном пункте были безуспешными.

Так в сети показали, как воины подразделения аэроразведки и ударных дронов "Ронины" 65-й механизированной бригады с помощью дронов отработали по оккупантам. Видео было опубликовано в Telegram-канале подразделения.

"Русня не прекращает штурмовать село Роботино… но их попытки закрепиться безуспешны. Уничтожаем их как тараканов", – пишут бойцы.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать приграничные населенные пункты вдоль всей линии фронта. На Запорожье оккупанты фактически сравняли с землей Роботино. В результате постоянных бомбардировок населенный пункт физически больше не существует.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает атаковать по разным направлениям в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток 1 мая на фронте произошло 121 боевое столкновение.

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