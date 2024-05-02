За сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение, поражен пункт управления врага и станция управления БПЛА – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток 1 мая на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Самые активные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 мая.

В течение суток путинские войска нанесли 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 72 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Великая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожелательное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 14 атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по пункту управления, наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, российское военное командование передислоцирует элементы двух дивизий воздушно-десантных дивизий (ВДВ) из Запорожской области на Донетчину для усиления и активизации своих текущих наступательных операций.

Ранее аналитики уже оценивали, что командованию ВС РФ придется выбирать, на каком из направлений усиливать наступление. Они отмечают, что несмотря на незначительные успехи под Авдеевкой и некоторые продвижения в районе Часового Яра, на сегодня оккупационные силы не способны к одновременному прорыву на нескольких участках фронта.

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