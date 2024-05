Россия перебрасывает силы из Запорожского направления на Донетчину: в ISW объяснили, что это значит. Карта

Российское военное командование передислоцирует элементы двух дивизий воздушно-десантных дивизий (ВДВ) из Запорожской области на Донетчину для усиления и активизации своих текущих наступательных операций. Вероятно, враг пытается извлечь выгоду из нынешнего "окна уязвимости" Сил обороны Украины, прежде чем американская военная помощь начнет достигать линии фронта в больших масштабах.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики назвали три направления фронта, куда Россия может направить указанные части армии, но не утверждают, что это вообще произойдет.

Кого РФ "сняла" из Запорожского направления

Отдельные российские и украинские источники заявили, что враг задумал переместить части 76-й и 7-й дивизий, которые действовали в районе Работино на западе Запорожской области с момента разгара контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 1 мая заявил, что такое решение российское военное командование приняло недавно. Речь идет о перемещении как минимум одного батальона 76-й дивизии с-под Орехова – по его мнению, на фронт в Луганской области или на Краматорско/Бахмутское направление.

Российский блогер, имеющий откровенно предвзятое отношение к ВДВ РФ и командующему группировкой войск "Днепр" генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, 29 апреля утверждал, что скоро на других направлениях будут действовать элементы 76-й и 7-й дивизий из общих сил, развернутые на левобережье Херсонщины и в западной части Запорожья. Он не назвал, на каких именно, а позже выразил предположение, что таким образом командование хочет сменить части 104-й дивизии ВДВ вблизи украинского тактического плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра. Больше никаких обновлений относительно заявленной передислокации подразделений пропагандист не предоставил.

"Мы еще не получили подтверждения того, что элементы 76-й и 7-й дивизий были передислоцированы на другие направления. Но эти российские и украинские сообщения значительны. Любая передислокация сил РФ из Запорожской области в восточную часть Украины требует более тщательного изучения в ближайшие дни", – отметили в ISW.

Эксперты напомнили, что в середине лета 2023 года элементы этих двух дивизий ВС РФ перебросили с Лиманского и Херсонского направлений в район Работино и это укрепило "оборону" врага на этом направлении в критический момент. В частности, так оккупанты смогли не допустить прорыва Вооруженными силами Украины их линии "обороны" на Запорожье. Передислоцированные силы врага провели контратаки, которые продемонстрировали, что на тот момент 76-я и 7-я дивизии были относительно более боеспособны, чем другие российские войска, и они в некоторой степени восстановились во время своего последующего вялотекущего наступления на юге.

"В последние недели российские войска захватили большую часть Работино. Возможно поэтому командование решило, что вероятные боеспособные части 76-й и 7-й дивизий ВДВ будут более полезны на других направлениях", – предположили в ISW.

Куда РФ может перебросить новые силы

По мнению военных экспертов, оккупанты могут попытаться перебросить части одной или обеих указанных дивизий на восток, чтобы поддержать наступательные операции в Донецкой области и извлечь выгоду из нынешнего "окна уязвимости" ВСУ.

"В настоящее время войска РФ пытаются использовать наступление к северо-западу от Авдеевки, чтобы добиться более широкого прорыва в этом районе, и активизируют операции по захвату важного с оперативной точки зрения города Часов Яр", – напомнили в ISW.

Там предполагают, что российское военное командование намеревается использовать элементы 76-й и 7-й дивизий в качестве значительного подкрепления к любому из этих усилий в целях достижения оперативных значимых успехов до того, как прибытие американской военной помощи позволит Силам обороны Украины замедлить продвижение врага и стабилизировать линию фронта.

На авдеевском направлении ныне Россия сформировала относительно сплоченную группировку войск, состоящую в основном из элементов Центрального военного округа и 1-го армейского корпуса "ДНР", хотя они, вероятно, истощены от ведения интенсивных наступательных операций в течение последних нескольких месяцев. Не исключено, что подкрепление с частей ВДВ могло бы послужить врагу в качестве оперативной силы для продолжения атак в этом районе.

На Бахмутском направлении, оценивают аналитики, РФ сформировала менее сплоченную группировку войск, состоящую, в частности, из элементов нескольких дивизий и бригад ВДВ. Поэтому передислокация в этот район частей 76-й и 7-й дивизий могла бы усилить атаки оккупантов на Часов Яр.

Еще одним вероятным вариантом называют перевод этих частей армии РФ на линию Купянск – Сватово – Кременная, где захватчики возобновили наступательные действия.

"Но российские войска, похоже, пытаются закрепить весь этот участок под ответственностью Московского военного округа, а передислокация 76-й и 7-й дивизий ВДВ может оказаться не столь полезной в этих усилиях по сравнению с более интенсивными операциями, которые в настоящее время проводятся в Донецкой области", – пояснили в ISW.

Несмотря на это, там считают, что любая передислокация указанных элементов предоставит российским силам возможность активизировать наступательные операции и "подвергнуть ВСУ давлению независимо от их местоположения".

Пока военные эксперты не дают оценкам тому, какой именно из указанных районов передовой является наиболее вероятным, куда могут передислоцироваться силы ВДВ РФ, если они вообще будут это делать.

"Мы продолжим отслеживать сообщения о возможной переброски элементов 76-й и 7-й дивизий, поскольку это представляет значительный риск для способности Украины замедлить текущие российские наступательные операции на востоке в ближайшие недели до прибытия помощи США в сфере безопасности", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики уже оценивали, что командованию ВС РФ придется выбирать, на каком из направлений усиливать наступление. Они отмечают, что несмотря на незначительные успехи под Авдеевкой и некоторые продвижения в районе Часового Яра, на сегодня оккупационные силы не способны к одновременному прорыву на нескольких участках фронта.

