'Сплошная серая зона с динамическими боями': физически Роботино уже не существует, – Погорелый

Российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать приграничные населенные пункты вдоль всей линии фронта. В Запорожской области оккупанты фактически сравняли с землей Роботино.

Вследствие постоянных бомбардировок населенный пункт прекратил существование. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал соучредитель и аналитик проекта DeepStateUA Роман Погорелый.

По его словам, Роботино в Запорожскойобласти полностью уничтожено, поэтому войскам там закрепиться сложно. Однако несмотря на постоянные обстрелы и давление врага, украинские защитники сдерживают захватчиков.

Также Погорелый добавил, что на сегодняшний день Роботино превратилось в сплошную серую зону с динамическими боями.

"В населенному пункте находиться крайне сложно, потому что его физически не существует. Его не существует даже в виде руин, там просто все стерто в пыль и закрепляться там крайне сложно. Наши бойцы держат огневой контроль над населенным пунктом и путями, куда пытаются залезть московиты. Роботино уже превратилось в сплошную серую зону с динамическими боями, с динамическими перемещениями. Но в сложных условиях наши бойцы стараются удерживать село и не дать закрепляться там", – сказал Погорелый.

Напомним, накануне стало известно, что украинские военнослужащие установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области. В Силах обороны заявили, что это позволит существенно повысить качество контрдиверсионных мер.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает целенаправленно атаковать гражданские объекты в Украине. Вследствие военных преступлений РФ в течение марта этого года погибли или получили ранения 604 мирных жителя. По сравнение с предыдущим месяцем количество жертв среди гражданских возросло на 20%.