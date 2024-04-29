Число жертв среди гражданских украинцев возросло на 20% в марте: британская разведка указала на военные преступления РФ

Российская террористическая армия продолжает целенаправленно атаковать гражданские объекты в Украине. Вследствие военных преступлений РФ в течение марта этого года погибли или получили ранения 604 мирных жителя.

По сравнение с предыдущим месяцем количество жертв среди гражданских возросло на 20%. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В течение марта сотни украинцев погибли или получили ранения в связи с ракетными атаками России по всей территории Украины. Также большое число жертв связано с увеличением количества бомбардировок на передовой.

В марте Россия целенаправленно атаковала объекты украинской критической инфраструктуры. Вследствие этого были разрушены или повреждены 20 объектов.

Кроме того, было убито 57 детей, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Британское разведывательное ведомство отмечает, что это было напрямую связано с использованием россиянами авиационных боеприпасов.

С начала полномасштабного вторжения России жертвами стали как минимум 31 366 гражданских лиц. В разведке Британии заявили, что эти цифры подчеркивают огромную цену, которую понесла Украина в результате незаконного вторжения РФ.

Напомним, оккупационные войска России во время дроновой атаки 28 апреля утром ударили по Николаеву. Повреждения получили несколько гостиничных зданий и объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в Запорожье раздался мощный взрыв. Российские захватчики атаковали один из промышленных объектов областного центра.