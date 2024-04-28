Войска РФ ударили по промышленному объекту в Запорожье: что известно

После обеда 28 апреля в Запорожье раздался мощный взрыв. Российские захватчики атаковали один из промышленных объектов облцентра.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, обошлось без пострадавших, масштабы разрушений устанавливаются.

"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал Федоров.

Воздушная тревога в области была объявлена в 13:18. А в 13:20 жителей Запорожья предупредили об угрозе применения врагом баллистических вооружений.

Напомним, накануне в полиции заявили, что в течение 26 апреля в Херсонской области армия РФ убила мужчину и ранила еще 8 человек. Среди них – спасатель, прибывший тушить пожар и попавший под повторный обстрел захватчиков.

Также сообщалось, что во время атаки в ночь на 28 апреля Россия применила дроны неустановленного типа. Силы ПВО сбили один из пяти таких БПЛА, а также все четыре "Шахеда".

В Силах обороны юга предполагают, что с помощью этих дронов оккупанты выискивают объекты для возможных атак.