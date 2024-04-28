'Ищут объекты для возможных атак': в Воздушных силах прокомментировали применение Россией неустановленных дронов

Во время дроновой атаки в ночь на 28 апреля российские оккупанты применили не только "Шахеды", но и БпЛА неустановленного типа. Не исключено, что эти беспилотники являются разведывательными.

Очевидно, враг с их помощью пытается найти объекты для дальнейших атак. Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Во время ночной атаки, по данным воздушных сил Вооруженных сил Украины, Россия применила дроны неустановленного типа: из пяти из них украинские воины ночью сбили один. Плетенчук предположил, что речь идет о разведывательных беспилотниках.

"Вчера было сбивание. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивать (Силы обороны Украины. – Ред) и над Николаевской, и над Херсонской , и над Одесской областями", – отметил он.

Спикер Сил обороны юга отметил, что спектр дронов, применяемых захватчиками, сейчас достаточно широк.

"Обычно "Орлан-10", уже хорошо знакомые. Это дроны ZALA, SuperCam, гораздо реже можно увидеть "Форпост" и Qods Mohajer-6 иранского производства. Последний, в основном, работает над акваторией Черного моря", – рассказал он.

Вблизи оккупированного Крымского полуострова, добавил Плетенчук, захватчики преимущественно применяют для патрулирования пилотируемую авиацию: самолеты Бе, АН, а также Су и МиГи, не только ведущие разведку, но и наносящие огненное поражение.

Напомним, в ночь на 28 апреля оккупанты атаковали Украину БПЛА: взрывы раздавались в Николаевской и Киевской областях. Во время воздушного боя силы ПВО сбили все 4 запущенных врагом "Шахеды" и один из 5 дронов неустановленного типа.

В результате вражеской атаки на Николаев в городе повреждены две гостиницы и объект инфраструктуры.