Оккупанты атакуют Украину БПЛА: на Киевщине прозвучали взрывы

Вечером в субботу, 27 апреля, страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе типа Shahed. В регионах по вражеским БПЛА работали силы ПВО, в том числе громко было в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской ОВО. "Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – отметили там.

Жителей Киевщины призывали не фотографировать и не снимать работу наших защитников, а также оставаться в укрытиях.

Вскоре там объявили отбой тревоги, а карта тревог выглядела так:

Как сообщал OBOZ.UA, в ВС ВСУ назвали возможные причины "затишья" в воздушных атаках со стороны РФ, в том числе ударах "Шахедами". Это может быть как затишье перед подготовкой более массированного обстрела, так и выжидание какого-то шага с нашей стороны.

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