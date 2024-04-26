'Может быть связано с разными причинами': в Воздушных силах объяснили, почему РФ делает паузу в ударах по Украине

В последнее время наблюдается определенная "пауза" в российских массированных ударах по Украине. Вероятно, враг готовится к новым атакам.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он назвал возможные причины "затишье" в воздушных атаках со стороны РФ, в частности ударах "Шахедами".

"Это (пауза между обстрелами. – Ред.) может быть связано с разными причинами... Это может быть затишье перед подготовкой какого-то более массированного действа или отслеживания и выжидания шага с нашей стороны", – сказал спикер.

Илья Евлаш также прокомментировал частые воздушные тревоги из-за взлета истребителей – носителей "Кинжалов" МиГ-31К в РФ.

По его словам, взлет "МиГов" не всегда означает подготовку к ударам. Это может быть дислокация или патрулирование, пояснил спикер Воздушных сил.

Утром 26 апреля пресс-служба Воздушных сил сообщила, что ночью на Херсонщине ПВО уничтожила разведывательный БПЛА "Орлан-10", а за прошедшие сутки в Одесской области – БПЛА ZALA.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ уже несколько дней не запускают по Украине "Шахеды". В то же время накануне враг нанес ракетные удары по ряду регионов, в частности по Харьковщине, Черкасчине, Сумщине.

Напомним также, 25 апреля Россия дважы поднимала в небо истребители МиГ-31К.

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