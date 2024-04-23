По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером во вторник, 23 апреля, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил с северо-восточного направления.

Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Шахеды" атаковали в частности Полтавскую область.

"Шахеды" на юге области, двигаются на запад", – говорится в сообщении.

По состоянию на 22:20 добавилась угроза ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Вскоре отбой объявили в большинстве областей, "тревожились" только Полтавщина и Днепропетровщина. Тревогу повторно объявили на Харьковщине.

"БПЛА в направлении Кременчуга", – сообщили в ВС ВСУ.

В 22:50 в Воздушных силах объявили отбой угрозы ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки на Украину в ночь на 23 апреля россияне применили новую тактику. Они запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по несколько единиц с разной периодичностью, чтобы усложнить борьбу с ними.

Силы противовоздушной обороны сбили над рядом регионов Украины еще 15 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

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