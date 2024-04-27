В Херсонской области армия РФ убила мужчину и ранила еще 8 человек, среди них – спасатель. Фото

В течение суток российские захватчики продолжали обстреливать освобожденную часть Херсона. В результате вражеских обстрелов на собственном дворе был убит 58-летний местный житель.

Еще восемь человек получили ранения, среди них – спасатель, попавший под повторный обстрел окупантов во время тушения пожара. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

Так, в течение суток под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Станислав, Громадское, Белозерка, Инженерное, Кизомис, Берислав, Золотая Балка, Томарино, Нововоронцовка, Семеновка и Казацкое.

В результате атак в населенных пунктах области повреждены частные дома, объект критической инфраструктуры и четыре автомобиля.

Есть жертва: в поселке Казацкое Каховского района захватчики убили 58-летнего мужчину, он находился на собственном подворье.

Также в течение суток пострадали, по меньшей мере, восемь жителей Херсонщины.

Сразу трое гражданских были ранены вблизи Золотой Балки: там на трассе россияне с помощью дронов атаковали гражданские авто – грузовик и легковушку.

"44-летний водитель грузовика получил минно-взрывную травму и ожоги лица. В другом автомобиле в результате взрыва пострадали четыре человека: 64-летняя и 67-летняя женщины, мужчины в возрасте 20 и 60 лет. У всех минно-взрывные травмы и огнестрельные обломочные ранения", – отметили в Нацполиции.

Кроме того, травмирован сотрудник ГСЧС, который после обстрела оккупантами 25 апреля Антоновки выехал на тушение пожара дома и попал под повторный обстрел. У пострадавшего спасателя диагностирована контузия.

Также в больницу после артобстрела 25 апреля обратился 34-летний житель Велетенского, у которого диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение руки, госпитализирован и 34-летний житель села Веселое, получивший минно-взрывную травму и огнестрельную рану ноги во время миномет.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Главной целью врага на этот раз снова была украинская энергетика: атакованы четыре ТЭС, есть по меньшей мере один раненый энергетик.

Кроме того, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.