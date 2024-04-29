'Некоторое время считался серой зоной': в Силах обороны юга объяснили значение освобождения острова Нестрыга под Херсоном

Накануне стало известно, что украинские военнослужащие установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области. В Силах обороны заявили, что это позволит существенно повысить качество контроверсионных мер.

По словам начальника пресс-центра Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, контроль украинских защитников над островом Нестрыга не позволит врагу приближаться к позициям ВСУ. Об этом он заявил в комментарии "Громадському радіо".

Плетенчук подчеркнул, что в контексте острова Нестрыга, расположенного под Херсоном, речь идет не о стратегии, а о позиционных боях. Поэтому эта локация имеет больше тактическое значение

В то же время он добавил, что контроль над этим островам крайне важен, ведь теперь враг не сможет приближаться к позициям украинских защитников на этом участке фронта. Также Плетенчук добавил, что российские оккупанты часто используют подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом важно для качества контрдиверсионных мер.

"Фактически это наш берег... На самом деле такие острова большей частью болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункт, напротив которых он расположен... Некоторое время он считался серой зоной", – заявил Плетенчук.

Напомним, силам обороны Украины удалось отбить у противника остров Нестрыга в Херсонской области. Он находится на реке Днепр на юго-запад от Херсона, между населенными пунктами Велетенское и Старая Збурьевка (последний – временно оккупирован российскими войсками).

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на востоке. Западнее Авдеевки и к югу от Марьинки Донецкой области российские захватчики смогли продвинуться.

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