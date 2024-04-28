ВСУ освободили от оккупантов остров Нестрыга: где расположен

Силам обороны Украины удалось отбить у противника остров Нестрига в Херсонской области. Он находится на реке Днепр на юго-запад от Херсона, между населенными пунктами Велетенское и Старая Збурьевка (последний – временно оккупирован российскими войсками).

О укреплении позиций Сил обороны сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 28 апреля он заявил, что на этой неделе (с 22-го по 28-е число) тяжелые бои продолжались по всей линии фронта.

Обстановка динамично менялась – на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение украинских защитников.

На Херсонском направлении захватчики все еще надеются выбить наши войска из Крынок (село на левом берегу Днепра).

Успехов у оккупантов здесь нет, утверждает Сырский. "Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга", – заявил генерал-полковник.

Как писал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на востоке. Западнее Авдеевки и к югу от Марьинки Донецкой области российские захватчики смогли продвинуться.

– Сложное всего – на Покровском и Кураховском направлениях, сообщал Сырский в сводке, опубликованной 28 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!