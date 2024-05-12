Оккупанты используют причудливый танк-сарай на Бахмутском направлении: он создает серьезные проблемы

На Бахмутском направлении русские оккупанты чаще стали использовать так называемые танки-сараи. Это обычные танки, но они как металлические сараи полностью обшиты защитой.

Об этом рассказал военнослужащий Нацгвардии из бригады "Рубеж" с позывным "Чех". Он отметил, что "разуть сарай" трудно, но возможно.

"Подьезжает этот танк и стреляет в одну и ту же позицию и уничтожает ее. За ним выезжают две БМП с десантом на борту. Танк продолжает обстрел, в это время пытается высадиться пехота, после чего техника едет обратно. Едва смогли его разуть, после чего уже добивали всеми средствами", – рассказал украинский защитник.

"Чех" также отметил, что россияне на Бахмутском направлении увеличили количество артиллерии и авиации, но и первая и вторая "работают достаточно неточно".

"90% артснарядов идет в "молоко" (то есть далеко мимо цели). По количеству FPV-дронов пока они работают очень слабо. У нас большое преимущество и это позволяет нам выравнивать этот предел в количестве их артиллерии и боеприпасов", - уточнил военный .

Эксперты из Defense Эxpress показали видео таких танков-сараев, но отметили, что враг постоянно меняет "версии сарая" в поисках более хорошего решения.

Отмечается, что такая конструкция действительно позволяет говорить об усиленной защите от FPV-дронов, которые для эффективного использования нуждаются в точном попадании в уязвимые зоны машины.

"Реальной задачей таких машин является транспортировка. Фактически это тяжелый бронетранспортер на танковой базе, который предназначен для перевозки личного состава и грузов. И вопрос его эффективности или неэффективности заключается только в насыщенности противотанковой обороны, которая может быть эффективной только при использовании всех противотанковых средств, а не лишь FPV-дронов", – отмечают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают эффективно уничтожать пехоту и бронетехнику армии государства-агрессора. На этот раз отличилась 46-я отдельная аэромобильная бригада – прекрасное видео, как один из оккупантов пытается отбиться от дрона веткой, смотрите здесь.

Также пограничники бригады "Помста" успешно уничтожили пункт связи оккупантов с помощью ударных дронов. Очередные потери российские захватчики понесли на Купянском направлении.

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