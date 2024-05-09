У врага минус пункт связи: в ГПСУ показали точную работу дронов на Купянском направлении. Видео

Пограничники бригады "Месть" успешно уничтожили пункт связи оккупантов с помощью ударных дронов. Очередные потери российские захватчики понесли на Купянском направлении.

Соответствующее видео показал Луганский пограничный отряд "Бригада месть". "Пункт связи окупантов уничтожили ударные дроны пограничников бригады "Месть" на Купянском направлении", – говорится в сообщении.

С помощью FPV-дрона подразделения "Aut nos aut nullus! – Или мы или никто!", украинские защитники атаковали и уничтожили антенное оборудование пункта связи противника на территории Харьковщины.

Отмечается, что для того, чтобы выявлять цели противника, нужна круглосуточная аэроразведка.

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Напомним, в Запорожском направлении захватчики из РФ потеряли очередной "Бук-М1". В этот раз эффектное отличие совка вражеской техники произошла без привлечения украинских защитников – оккупанты справились самостоятельно.

Как сообщает OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 236 единиц вооружения и военной техники, которыми российские оккупанты атаковали их позиции и гражданскую инфраструктуру страны. А в боях отличились 1300 живой силы захватнической армии.

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