Самоуничтожился из-за ошибки экипажа: армия РФ потеряла очередной 'Бук' на Запорожском направлении. Фото

На Запорожском направлении захватчики из РФ потеряли очередной "Бук-М1". В этот раз эффектная отминусовка вражеской техники произошла без привлечения украинских защитников – оккупанты справились самостоятельно.

Об этом рассказали в Telegram-канале "Досье шпиона", который располагает информацией от спецслужб РФ. Отмечается, что успешно уничтожена пускозарядная установка 9А39 ЗРК "Бук-М1" подразделения 71-й зенитной ракетной бригады, приехавшей из Амурска.

"В результате ошибки, допущенной экипажем, началось горение машины. Огонь охватил всю установку, повлекшую подрыв снаряженной ракеты. Экипаж не пострадал", – рассказали в паблике и уточнили, что это произошло на окраине запорожского поселка Пологи.

Комплекс "Бук-М1" был принят на вооружение ПВО еще в 1983 году. Установки предлагались к поставкам за границу (под наименованием "Ганг"), однако ни одна из стран их так и не купила (за исключением Финляндии, которой первые ЗРК просто дарили).

Однако ЗРК "Бук-М1" есть у украинских и белорусских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники также эффективно уничтожают вражеские "Буки". Например, недавно на Сумском направлении подразделение Сил специальных операций разбили третий за неделю комплекс "Бук-М1" с помощью боевых дронов.

Также бойцы Сил специальных операций превратили в металлолом соответствующий ЗРК, который обнаружили в лесополосе (видео смотрите здесь).

Кстати, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 970 российских оккупантов. Всего за период полномасштабной войны потери России в живой силе уже достигли 477 430 человек.

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