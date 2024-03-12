Устроили 'фейерверк': защитники Украины эффектно отминусовали российский ЗРК 'Бук-М1'. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожают вражескую технику на поле боя. На одном из направлений фронта бойцы Сил специальных операций превратили в металлолом зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Вражеский ЗРК обнаружили в лесополосе. Об этом ССО ВСУ сообщили в своем Telegram-канале.

Российский зенитный ракетный комплекс удалось уничтожить благодаря комплексной работе подразделений Сил специальных операций и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп.

Технику врага обнаружили в лесополосе благодаря аэроразведке. После этого по вражеской позиции было нанесено огневое поражение. В результате удара ЗРК сдетонировал и превратился в груду металлолома.

"Эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу", – говорится в сообщении.

Напомним, защитники Украины за сутки 11 марат отминусовали 910 военнослужащих российской армии. Среди ликвидированных захватчиков мог быть и командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления ВС РФ на левобережье Херсонщины. Оккупанты обустроили его на танкере "Механик Погодин".

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