ВСУ могли ликвидировать российского 'военкора' и командующего ВДВ РФ: что известно

Вследствие удара Сил обороны Украины по танкеру, где размещался командный пункт оккупантов, мог погибнуть командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский. Также российские пропагандисты сообщают о гибели "военкора" Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый".

Информацию о гибели Теплинского OBOZ.UA предварительно подтверждают источники в украинской разведке. По данным российских СМИ, он был на танкере оккупантов, который подвергся удару Силы обороны Украины.

"Тринадцатый", как пишут ряд пропагандистов, якобы был ликвидирован благодаря наводке кадыровцев, с которыми у него был открытый конфликт.

"Не буду многословен, "Тринадцатого" сдали кадыровцы. Они навели на место, где он был. По роковой случайности в тот момент там также находился командующий воздушно-десантными войсками", – заявил один из "Z-военкоров".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя удар по танкеру с командным пунктом РФ, назвал попадание "шедевральным" и отметил, что "самое интересное" будет позже, а именно – "публикация фамилий, которые успешно в этом КП зашкварились".

"Первые, всплывающие пока на уровне слухов, не могут не порадовать в этот холодный вечер. Ждем подтверждений, а в целом, просто прекрасно", – написал он в своем Telegram-канале.

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