Минус 910 оккупантов и 153 единицы техники с вооружением: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Защитники Украины за минувшие сутки отминусовали 910 военнослужащих российской армии. Среди ликвидированных захватчиков мог быть и командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Данные о потерях врага 12 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, с начала полномасштабной войны Силы обороны обезвредили в общем 425 890 оккупантов (убитыми и ранеными).

Накануне украинские воины уничтожили в боях 153 единицы вооружения и военной техники ВС РФ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!