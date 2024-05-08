Минус 970 оккупантов и артиллерия: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 970 российских оккупантов – убитыми и ранеными. В целом за период полномасштабной войны потери России в живой силе уже достигли 477 430 человек.

Об этом сообщили в Telegram Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что к утру 8 мая вражеская армия не досчиталась также десятков единиц техники.

В частности, уничтожено 13 танков, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.

Напомним, бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" показали разрушенное российскими захватчиками село Роботино на Запорожье. Сейчас оккупанты снова активно штурмуют населенный пункт. Безрезультатные кровавые атаки россиян привели к тому, что трупами врагов усеяны подступы к деревне.

Также в рамках "демилитаризации" оккупантов на украинской земле защитники уничтожили очередную российскую САУ Мста-С, предназначенную для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. Поражение произвели защитники из рядов 45 ОАБр в сотрудничестве с побратимами из 95 ОДШБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал непрерывное уничтожение украинскими военными врага на фронте. В результате оккупанты понесут потери живой силы и техники и убегают с поля боя.

– Воины Нацгвардии Украины в течение недели (29 апреля – 5 мая) ликвидировали 126 единиц техники, которую российские захватчики использовали для полномасштабной агрессии против нашей страны. Кроме этого, нацгвардейцы атаковали склады из БК и блиндажи с личным составом ВС РФ.

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