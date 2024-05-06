Работают днем и ночью: в Нацгвардии рассказали, сколько техники врага уничтожили за неделю
Воины Национальной гвардии Украины в течение недели (29 апреля – 5 мая) ликвидировали 126 единиц техники, которую российские захватчики использовали для полномасштабной агрессии против нашей страны. Кроме этого, нацгвардейцы атаковали склады с БК и блиндажи с личным составом ВС РФ.
Статистикой поделился командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко на своем канале в Telegram. "Днем и ночью, в будни и в выходные воины НГУ неустанно уничтожают врага и превращают в металлолом его железо", – подчеркнул полковник.
Результаты работы нацгвардейцев за прошлую неделю в цифрах:
– минус 15 российских танков;
– 30 единиц бронированной техники;
– три реактивные системы залпового огня;
– 28 автомобилей оккупантов;
– 47 артиллерийских систем;
– восемь складов боекомплекта;
– три единицы инженерной техники;
– 70 блиндажей с личным составом.
"Не остановимся, пока не выборем свое. Мы знаем, за что стоим", – написал командующий НГУ.
Как писал OBOZ.UA, согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Силы обороны 5 мая обезвредили в боях и во время воздушных атак 191 единицу вооружения и военной техники ВС РФ. Также на "груз 200/300" поделили около 1040 оккупантов.
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