Работают днем и ночью: в Нацгвардии рассказали, сколько техники врага уничтожили за неделю

Воины Национальной гвардии Украины в течение недели (29 апреля – 5 мая) ликвидировали 126 единиц техники, которую российские захватчики использовали для полномасштабной агрессии против нашей страны. Кроме этого, нацгвардейцы атаковали склады с БК и блиндажи с личным составом ВС РФ.

Статистикой поделился командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко на своем канале в Telegram. "Днем и ночью, в будни и в выходные воины НГУ неустанно уничтожают врага и превращают в металлолом его железо", – подчеркнул полковник.

Результаты работы нацгвардейцев за прошлую неделю в цифрах:

– минус 15 российских танков;

– 30 единиц бронированной техники;

– три реактивные системы залпового огня;

– 28 автомобилей оккупантов;

– 47 артиллерийских систем;

– восемь складов боекомплекта;

– три единицы инженерной техники;

– 70 блиндажей с личным составом.

"Не остановимся, пока не выборем свое. Мы знаем, за что стоим", – написал командующий НГУ.

Как писал OBOZ.UA, согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Силы обороны 5 мая обезвредили в боях и во время воздушных атак 191 единицу вооружения и военной техники ВС РФ. Также на "груз 200/300" поделили около 1040 оккупантов.

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