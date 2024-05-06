Минус 1040 оккупантов и 34 бронемашины за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны Украины минувшие сутки обезвредили в боях и во время воздушных атак 191 единицу вооружения и военной техники ВС РФ. Также на "груз 200/300" поделили около 1040 оккупантов.

В целом же с начала полномасштабной войны защитники обезвредили по меньшей мере 475 300 захватчиков. О новых потерях врага рассказал Генеральный штаб ВСУ 6 мая.

Кроме личного состава, украинские воины уничтожили 38 артиллерийских систем (всего 12 250), 34 боевые бронированные машины (14 213), пять танков (7380) и одно средство ПВО (791) армии РФ.

Защитники сбили одну российскую крылатую ракету (всех 2148) и 47 беспилотников оперативно-тактического уровня (9683).

Также бойцы сожгли 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 477) и шесть – специальной техники (2008) врага.

На счету ВСУ есть еще уничтоженных 1057 РСЗО, 349 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров, подводная лодка ВС РФ.

Напомним, что накануне ведомство выпустило уточнение относительно количества некоторых позиций в списке потерь врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в британской разведке прогнозируют, что в мае-июне потери РФ в живой силе возрастут. По словам специалистов, это станет неизбежным последствием возобновления врагом наступлений на фронте.

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