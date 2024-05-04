Потери РФ на войне в Украине возрастут в ближайшие месяцы: в британской разведке назвали причины

За апрель российские оккупационные войска теряли ежедневно около 900 российских захватчиков – примерно такие же среднесуточные потери РФ фиксируются чуть ли не с начала текущего года. Однако уже в мае-июне потери захватчиков в живой силе, вероятно, возрастут.

Это станет неизбежным следствием возобновления наступательных операций россиянами после определенного спада активности после захвата Авдеевки. Такой прогноз сделали в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на выводы британской разведки.

Так, в апреле Россия ежедневно теряла в среднем 899 оккупантов убитыми и ранеными. Эти показатели относительно стабильны в последние месяцы. Однако уже вскоре ситуация может измениться в неблагоприятную для захватчиков сторону.

"Вполне вероятно, что количество потерь России снова вырастет в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновят специальные наступательные операции на востоке Украины. Это произошло после незначительного снижения темпов операций за последние два месяца после падения Авдеевки", – говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Всего с начала полномасштабной агрессии против Украины Россия потеряла убитыми и ранеными на поле боя более 465 тысяч своих военных. И, вынуждены признать в МО Британии, ценность человеческой жизни в РФ воспринимается совсем не так, как в цивилизованном мире. Поэтому через два с лишним года полномасштабной войны государство-агрессор прошло адаптацию к изнурительной войне и делает ставку на поле боя не на качество войска, а на человеческую массу, которой предпочитается качество.

"Такая зависимость от массы почти наверняка будет продолжаться во время войны в Украине и будет иметь долгосрочные последствия для будущей российской армии", – резюмировали в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что ФСБ провела допрос еще одного зама Шойгу в рамках громкого дела якобы о коррупции. Допрошен первый заместитель министра обороны, который в течение нескольких десятилетий является приближенным лицом Сергея Шойгу – Руслана Цаликова.

Российские оппозиционные СМИ провели не одно расследование по загадочному происхождению чрезвычайного состояния Цаликова и его семьи, однако в отличие от низшего по влиянию Тимура Иванова, уже попавшего за решетку, у российских следователей к "правой руке" Шойгу претензий – по крайней мере, публично – сейчас не возникло.