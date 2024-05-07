'Бьем врага 24/7': Сырский показал, как ВСУ уничтожают российских оккупантов вместе с их техникой. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал, как украинские воины безустанно уничтожают врага на фронте. В результате оккупанты понесут потери живой силы и техники и бегут с поля боя.

"Взрывное" видео Сырский опубликовал в официальном Telegram-канале. По его словам, ВСУ непрерывно наносят удары по российским захватчикам.

"Бьем врага 24/7. Слава Украине!" – говорится в публикации.

На кадрах видео можно увидеть, как украинские защитники наносят удары по силам противника, в частности из артиллерии и с помощью БПЛА.

В результате оккупанты теряют личный состав и технику, а временамибегут с поля боя.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки в Украине РФ потеряла 1160 захватчиков и 153 единицы военной техники и оружия. С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора достигли около 476 460 человек.

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