ВСУ за сутки обезвредили 1160 оккупантов и 25 танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны 804 дня назад отминусовали около 476 460 военнослужащих оккупационной армии РФ. Из них 1160 захватчиков стали "грузом 200/300" накануне.

Также защитники нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, за прошедшие сутки уничтожив 153 единицы. Данные о потерях врага на 7 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в понедельник наши воины обезвредили 37 артиллерийских систем (в общем 12 287), 25 танков (7405), 14 боевых бронированных машин (14 227), одно средство противовоздушной обороны (792) российских войск.

С неба защитники "приземлили" 34 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 9717) и сбили одну крылатую ракету (2149).

В металлолом бойцы превратили еще 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (16 509), девять – спецтехники (2017) оккупантов.

С начала войны Силы обороны уничтожили также 1057 реактивных систем залпового огня, сбили 349 самолетов и 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 29 апреля по 5 мая только бойцы Нацгвардии уничтожили в боях 126 единиц техники оккупантов. Кроме того, нацгвардейцы поразили ряд складов БК и блиндажи с личным составом ВС РФ.

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