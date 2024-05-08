Россия может нанести ядерный удар, чтобы навязать свой 'мир': способны ли Запад и Китай сдержать ее

6 мая, за день до инаугурации Путина, минобороны РФ объявило о подготовке в ближайшее время вблизи украинской границы учений с тактическим ядерным оружием. Такие учения планируются впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, ожидается, что учения будут проведены ракетными соединениями Южного военного округа при поддержке авиации и флота с целью "повышения готовности нестратегических ядерных сил". Также особое внимание привлекает тот факт, что к военному округу относятся оккупированный Крым и частично оккупированные территории четырех областей Юга и Востока Украины.

Беларусь вслед за Россией анонсирует ядерные учения

Кроме этого, после российского анонса о ядерных учениях 7 мая президент Беларуси Александр Лукашенко также объявил в своей стране "внезапную проверку" носителей тактического ядерного оружия, о чем сообщило беларуское министерство обороны.

По словам министра обороны страны Виктора Хренина, "в готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Проверку будет проходить весь комплекс мероприятий по планированию, подготовке и применению тактических ядерных боеприпасов".

Ядерный шантаж Кремля постепенно становится более эффективным

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Кремль неоднократно использовал риторику ядерного устрашения Украины и ее союзников, необходимо с максимальным вниманием воспринимать эти угрозы. Это обусловлено тем, что впервые за это время будут проводиться учения именно по подготовке и использованию тактического ядерного оружия.

Во-вторых, за время войны в Украине российское руководство убедилось в эффективности ядерного шантажа и угроз в сторону западных общественно-политических элит. Об этом свидетельствуют панические настроения Илона Маска или советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который считает, что Россия может нанести ядерный удар по США, если они дадут Украине "много" военной помощи.

Способны ли западные союзники или Китай удержать Россию от ядерной эскалации?

Исходя из этого, нужно весьма критически воспринимать способность западных союзников Украины предотвратить ядерную эскалацию в войне. Любое обещание США или НАТО силового ответа на потенциальное применение россиянами ядерного оружия нивелируется страхом Запада передать Украине надлежащую номенклатуру вооружений для защиты от российской агрессии, что подтверждается приведенными выше опасениями американских чиновников.

О каком конвенциональном ответе по России можно говорить, если ни европейцы, ни американцы не готовы даже сбивать в украинском небе российские ракеты и беспилотники для защиты гражданского населения и инфраструктуры, хотя успешно делали это для защиты Израиля от иранской атаки в апреле этого года.

Кроме того, в украинской аналитической среде принято считать, что Китай и лично Си Цзиньпин удерживают Путина от ядерной эскалации в Украине. Однако с точки зрения политического прагматизма для Пекина было бы очень выгодно подтолкнуть Москву к применению ядерного оружия в ограниченном масштабе, чтобы проверить реакцию Запада на этот шаг. Не секрет, что Китай готовится в ближайшие три года провести военную операцию против Тайваня, поэтому проверить красные линии Запада и США в плане ядерной эскалации было бы очень интересным для Пекина результатом.

Россия может решиться на демонстрационный удар ради навязывания своих условий прекращения войны

Поэтому следует обратить внимание на существующую в российской военной науке концепцию "эскалации во имя деэскалации", то есть ограниченного или демонстрационного использования ядерного оружия для завершения конфликта на выгодных для РФ условиях.

Ситуация в войне против Украины для России складывается именно так, что она может выйти из конфликта только на собственных условиях, но пока не может обеспечить этого в рамках конвенционного вооружения. Поэтому в рамках такого подхода сейчас для российской армии и политического руководства складываются именно такие условия, в которых риск применения ядерного оружия становится выше минимального. В рамках такого сценария речь идет о тактическом ядерном оружии, учения по применению которого уже анонсированы министерствами обороны России и Беларуси. Это с большей долей вероятности может быть демонстрационный удар в акватории Черного моря (например, Змеиный остров) или непосредственное использование тактических ядерных зарядов на линии фронта. Именно это, по замыслам российского военного руководства, должно подтолкнуть оппонента (в этом случае Украину и западных партнеров) к переговорам на условиях России.

И хотя вероятность использования ядерного оружия Россией все еще остается небольшой и не даст ей реального военного преимущества, не стоит слишком полагаться на способность партнеров Украины и других стран мира повлиять на главу Кремля и остановить его от опасных шагов.