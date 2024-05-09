ВСУ обезвредили за сутки 1300 оккупантов и 35 российских ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 236 единиц вооружения и военной техники, которыми российские оккупанты атаковали их позиции и гражданскую инфраструктуру страны. А в боях отминусовали 1300 живой силы захватнической армии.

Ныне количество обезвреженного личного состава ВС РФ в войне достигает 478 730 военнослужащих разного ранга. О потерях врага на 9 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне у оккупантов стало меньше на 35 боевых бронированных машин (всего уничтожено 14 281), 23 артиллерийские системы (12 340), 11 танков (7429), один РСЗО (1058) и одно средство ПВО (793).

Защитники неба сбили 47 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 9775) и 41 крылатую ракету (2192).

На земле воины сожгли еще 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 618) и восемь – специальной техники (2027) захватчиков из РФ.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 349 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из рядов 45-й ОАБр и 95-й ОДШБр уничтожили российскую САУ "Мста-С" на одном из восточных направлений фронта. После поражения вражеская артустановка загорелась, а затем началась мощная детонация боекомплекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!