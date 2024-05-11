Аэроразведчики прицельно уничтожили пехоту и бронетехнику армии России: видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать пехоту и бронетехнику армии государства-оккупанта. На этот раз отличилась 46 отдельная аэромобильная бригада.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Отмечается, что воины бригады FPV-дронами нанесли удары по скоплению вражеской пехоты.

На кадрах видно, что один из окупантов пытается отбиться от дрона палкой. Но это не помогло ему выжить.

Напомним, бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" дерзко и неожиданно для врага ликвидировали оккупантов в Запорожском направлении. Бойцы приблизились к позициям россиян и "демилитаризовали" их с помощью гранат и стрелкового оружия. Аэроразведка, штурмовики и группы огневой поддержки действовали слаженно, благодаря чему "омеговцы" смогли подойти вплотную к врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники бригады "Месть" успешно уничтожили пункт связи оккупантов с помощью ударных дронов. Очередные потери российские захватчики понесли на Купянском направлении.

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